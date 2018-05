Décompte des jours de grève et de repos à la SNCF : qu'est-ce qui oppose la direction et les syndicats ?

"Le contact est renoué" avec les syndicats, "le conflit ne devrait pas durer encore longtemps". La semaine dernière, Guillaume Pépy se voulait rassurant. Mais au-delà des discours, le bras de fer se poursuit entre la direction de la SNCF et les syndicats. Et la réforme ferroviaire n'est pas la seule pierre d'achoppement. Les deux parties se divisent également sur le comptage des jours de grève (et de repos), autrement dit des jours non payés.





Il faut dire que la grève de deux jours tous les 5 jours du 3 avril au 28 juin est inédite. D'un côté, la direction estime qu'il s'agit là d'une grève unique, d'un même mouvement social en pointillé, nécessitant donc un seul préavis. De l'autre, les syndicats considèrent qu'une nouvelle grève est lancée tous les cinq jours. Ils déposent donc à chaque fois un préavis de deux jours. La nuance a son importance car les retenues sur salaire ne sont pas calculées de la même façon selon l'une et l'autre lecture.