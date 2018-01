Découvrez les secteurs d'investissement intéressants pour 2018

L'assurance-vie n'a plus la cote ces derniers temps. Le differentiel entre les dépôts et retraits a été de 500 000 euros sur l'année 2017. Yani Khezzar, invité sur le plateau de TF1, explique que pour l'année 2018 le Livret A reste un placement sûr, malgré son taux de rendement bas à 0.75%. Le Plan d'épargne en actions (PEA) est aussi intéressant, le CAC 40 ayant évolué de 9.2% en 2017. Ce placement demande par contre un certain savoir-faire. Le choix principal d'investissement des Français reste tout de même l'emprunt pour l'immobilier dont le taux reste encore en dessous des 2% sur 25 ans.



