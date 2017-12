Paris-Montréal à 99€, Paris-New York à 129€ : la compagnie aérienne Level débarque l'été prochain à Orly

Partez à Pointe-à-Pitre ou encore Montréal pour moins de 100 euros. Et à New-York pour moins de 130 euros. Cela va devenir réalité. Après la compagnie Norwegian, la nouvelle filiale low cost d'IAG, Level, va bientôt faire son arrivée à Paris sur des vols transatlantiques à prix cassés. Fin novembre, le patron d'IAG Willie Walsh a ainsi annoncé que Level desservira toutes ces destinations l'été prochain, dès le 2 juillet pour Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Montréal, le tout au départ d'Orly et à partir de 99 euros l'aller simple, et à compter du 4 septembre concernant New York, dès 129 euros.





Selon Les Échos, pour ce faire, Level bénéficiera de deux Airbus A330-200 à Orly, équipés de 21 sièges en classe premium et 293 en classe économique. De plus, Level pourra s'appuyer sur la "forte présence de Vueling", la filiale low cost moyen-courrier d'IAG, "dont les 17 lignes sur Orly fourniront du trafic additionnel en correspondance." Si à première vue le service est attractif, il faudra néanmoins ajouter à cela le prix du trajet retour, ainsi que la facturation des bagages, des repas et autres boissons.





Ainsi, Le Figaro dévoile que la connexion internet sera facturée 8,99 euros, le café 3,50 euros et le gin tonic 6,50 euros. Concernant les repas chauds avec boissons, l'offre complète coûtera 35 euros. Quant à l’enregistrement de bagage, il reviendra à au moins 40 euros. Si Willie Walsh assure que l'arrivée de Level "n’est pas une stratégie anti-Joon", la filiale low cost long courrier se présente clairement comme un concurrent à Joon, la compagnie d'Air France, qui débutera ses vols le 1er décembre sur le court et moyen-courrier et au printemps 2018 concernant ses premiers vols long-courriers.