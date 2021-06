Dieselgate : le constructeur automobile Renault mis en examen

"Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de logiciel truqueur dans les moteurs Renault", a martelé mardi Gilles Le Borgne, directeur de l'ingénierie du groupe Renault et ancien de PSA, mettant en avant "deux expertises indépendantes" qui le démontreraient. Les écarts d'émission entre les cycles mesurés et l'usage des clients "ne sont ni nouveaux ni surprenants" et correspondraient à l'ancienne norme de mesures des émissions (NEDC).

Le Losange conteste "avoir commis la moindre infraction" et souligne que "ses véhicules ne sont pas équipés de logiciels de fraude aux dispositifs de dépollution".