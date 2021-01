Pour rebondir, Michelin va s'éloigner du pneumatique

Une façon pour Michelin d'expliquer par l'image comment son avenir va se conjuguer hors du seul pneumatique, ou d'une manière différente, et comment son salut économique repose désormais sur des innovations, et pas simplement sur des gammes de pneus resserrées sur le poids-lourd, l'aviation, et l'automobile premium.

À vrai dire, la diversification de Michelin n'est pas une entière nouveauté : en 2014 par exemple, l'entreprise avait racheté le brésilien Sascar, une opération d'un demi-milliard d'euros, pour s'offrir une société bien loin de l'industrie. Sascar est en effet un éditeur de logiciels et de services en ligne de gestion de flottes de poids lourds. Une manière pour Michelin de rester connecté à ceux qui comptent parmi ses plus gros clients, mais aussi de pouvoir observer comment ses pneus sont utilisés, pour anticiper les besoins de ce marché. Depuis, Michelin a développé nombre de nouveaux services, autour de la maintenance connectée, pour les transports, l'industrie, et l'agriculture.

Autre acquisition, plus récente, le britannique Fenner acheté en 2018, un spécialiste des polymères, ces plastiques utilisés dans toutes sortes d'applications et de métiers, de l'industrie à la médecine. Les polymères, des dérivés... du caoutchouc. La diversification chez Michelin se fait par capillarité, en allant gagner des activités conjointes, des marchés connexes, qui peuvent aussi nourrir le premier métier du groupe. Une méthode qui, là aussi, revient aux fondamentaux de l'entreprise : à l'origine, le Guide Michelin lancé en 1900 était censé motiver les possesseurs d'automobiles à parcourir les routes de France et ses bonnes tables... et à user un peu plus leurs pneus au passage.

Des pneus qui profiteront aussi d'innovation développées autour des matériaux, dans le caoutchouc et au-delà, au travers de projets et de produits autour des matériaux biosourcés, de l'impression en 3D, et du recyclage. Dernière piste de développement poursuivie aujourd'hui : se faire une place dans la filière hydrogène, au moment où l'exécutif a annoncé un plan de développement en ce sens. À côté de son siège de Clermont, Michelin va ainsi faire sortir de terre une usine dédiée à la production de piles à combustible, ce procédé qui transforme l'hydrogène en électricité, et ne rejette que de la vapeur d'eau. Une activité à valeur ajoutée pour les secteurs que vise le plan du gouvernement, dans les transports en commun et le fret.