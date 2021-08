Difficultés de recrutement : les patrons sous pression pour augmenter les salaires

Mais selon le patron de l'organisation patronale, "le plus grand danger pour l'économie française aujourd'hui ce sont d'un côté les pénuries de matières premières et surtout les difficultés à recruter".

Devant les patrons réunis à l'hippodrome parisien de Longchamp, il a salué "la réactivité du gouvernement pour soutenir l'économie" pendant la crise sanitaire et a remercié pour son action le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, sous des applaudissements nourris.

Au vu de ces difficultés, particulièrement fortes dans les services, dont la restauration, l'hôtellerie et le bâtiment, Geoffroy Roux de Bézieux estime qu'"il y aura forcément des augmentations (de salaires) assez significatives l'année prochaine", alors que les négociations salariales se déroulent en général en début d'année. Mais avec de telles hausses, "derrière ce sont les prix qui vont augmenter".

Devant les entrepreneurs, M. Le Maire a rappelé pour sa part que la France était pour 2021 sur une trajectoire de 6% de croissance, et que le niveau d'activité de l'avant-crise devrait être retrouvé d’ici à la fin de l'année. Cette "croissance doit profiter à tous, tous sans exception notamment les salariés les plus modestes, notamment ceux qui ont des emplois à temps très partiel, notamment ceux qui ont les niveaux de qualification les plus faibles", a-t-il affirmé.

Pour les Français qui exercent des métiers difficiles, "je ne lâche rien, nous devons ouvrir ce débat", a-t-il assuré.

Il a toutefois estimé qu'il s'agissait d'"un défi qui est très difficile, parce qu'on sait bien que si on est trop brutal (en terme de hausse de salaires, NDLR), on a un risque de voir augmenter à nouveau le chômage", rappelant au passage les mesures déjà en place comme la prime d'activité, la participation et l'intéressement.