Économie : l'emploi salarié à un niveau plus haut qu'avant la crise du Covid-19

C'est l'un des enseignements des derniers chiffres publiés par l'Insee : il y a plus d'emplois salariés en France qu'avant la crise du Covid-19. Selon l'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee), l'emploi salarié - public et privé confondus - se situait fin juin 2021 à +0,6% par rapport à fin 2019, avant la crise sanitaire débutée quelques semaines plus tard dans le pays, avec 145.400 emplois supplémentaires.