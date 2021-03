La mort d'Olivier Dassault complique un peu plus la succession à la tête de l'entreprise familiale

Aujourd'hui, c'est Charles Edelstenne, l'un des artisans du groupe, et un fidèle parmi les fidèles, qui assure un intérim voulu par Serge Dassault. Mais M. Edelstenne a 83 ans, qui devrait laisser la main d'ici 2023, le temps de désigner un nouveau dirigeant. Issu de la fratrie, ou non ? C'est toute la question. Pour l'aider dans sa quête, Charles Edelstenne est assisté d'un comité des sages ad hoc , largement composés d'anciens patrons d'entreprises du CAC40, à la fois chargé de conseiller les héritiers, et de nominer celui ou celle qui prendra la tête de l'empire familial. En attendant, ces derniers président la holding Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD), qui chapeaute toutes les filiales du groupe. Une présidence tournante plutôt que collégiale, les trois frères Laurent, Thierry, Olivier, et leur sœur Marie-Hélène Habert se succédant à ce poste, un an à la fois, avec parfois des à-coups, des conflits que le comité des sages vient arbitrer.

Pour ces derniers, difficile de dire si la disparition d'Olivier Dassault complique les choses ou les simplifie. Difficile d'imaginer nommer à la tête de Dassault quelqu'un qui n'ait pas la légitimité du nom, mais serait-ce forcément l'intérêt de l'entreprise ? L'époque Marcle Dassault est aujourd'hui bien loin, et le groupe est plus diversifié qu'il n'y paraît : outre toutes les filiales de l'avionneur proprement dit, on trouve aussi le Groupe Le Figaro, la maison de ventes aux enchères Artcurial, ainsi qu'un groupe immobilier, et des vignobles. On trouve surtout la pépite du groupe, Dassault Systèmes, le spécialiste de la 3D et ses quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires, la seconde activité du groupe en valeur, derrière l'aviation d'affaires. À sa tête, Bernard Charlès, autre fidèle parmi les fidèles, entré chez Dassault il y a près de quarante ans... au point de faire partie de la famille ?