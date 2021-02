Économie : le bitcoin dépasse 50.000 dollars UNSPLASH@André François McKenzie

CRYPTOMONNAIE - Le bitcoin n'en finit pas de voir sa cote grimper ! Ce mardi, il a franchi le seuil - vertigineux - des 50.000 dollars.

Le prix du bitcoin s'est envolé à plus de 50.000 dollars mardi, galvanisé par l'intérêt de grandes banques, d'entreprises comme Tesla et d'investisseurs à l'appétit pour le risque aiguisé. A la mi-journée, le bitcoin est monté jusqu'à 50.547,70 dollars, un plus haut historique. Il a ensuite reculé pour coûter vers 13H35 GMT 49.130,50 dollars, en progression tout de même de 1,9% sur la séance et de près de 70% depuis le début de l'année.

Une valeur multiplié par 5 en un an

Après une performance vertigineuse en 2020, le bitcoin a vu sa valeur quintupler depuis un an. Avec plus de 18,6 millions de bitcoins émis depuis sa création par des anonymes en 2008, l'ensemble du marché vaut théoriquement plus de 923 milliards de dollars.

Si certains observateurs du marché se méfient de la volatilité de ce marché décentralisé et qui ne repose sur aucun actif, d'autres estiment que la situation est bien différente de 2017, quand les prix avaient grimpé avec un entrain encore plus soutenu avant de s'écraser début 2018. "Un intérêt de plus en plus marqué du monde des affaires pour les cryptomonnaies a transformé le marché par rapport à 2017", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com, cité par l'AFP. La semaine dernière, le constructeur automobile électrique Tesla a créé la surprise en annonçant avoir investi 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie en bitcoin. Le patron de Tesla et homme le plus riche du monde, Elon Musk, n'hésite pas à vanter les mérites des cryptomonnaies sur les réseaux sociaux.

