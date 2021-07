Livraison collaborative : comment fonctionne Yper, le "BlaBlaCar des livraisons" ?

Comme Nicole Borgnon, les Français sont de plus en plus séduits par le type de services que propose Yper, une application mobile. Cette Française a passé commande sur Internet, et a reçu ses articles à domicile une heure plus tard.

Ce qui ressemble à première vue à un service de livraison classique, fonctionne en réalité à partir d'une plateforme collaborative. Car Vivien Vinet, qui livre les courses de la particulière ce jour-là, n'est pas un professionnel.