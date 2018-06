Édouard Philippe se rend à Mondouzil, en Haute-Garonne

Mondouzil est une charmante petite commune localisée en Haute-Garonne, près de Toulouse. Il compte 242 habitants, quelques chats, 25 entreprises, 300 emplois et un restaurant. Étant en perpétuelle évolution, le village attend l'arrivée prochaine de trois nouvelles firmes avec notamment une centaine d'emplois supplémentaires.



