Présidentielle 2022 : combien coûterait l’augmentation des salaires que défendent plusieurs candidats ?

Augmenter le salaire des enseignants, donner un (gros) coup de pouce au Smic, avancer l'âge de la retraite... Plusieurs candidats à l'élection présidentielle 2022 ont annoncé des mesures qui doivent permettre d'accroître le pouvoir d'achat des Français. Celles-ci sont-elles réalistes et viables ? L'économiste Pascal Perri fait le point sur leur coût et les résultats qu'elles seraient susceptibles de produire.

Pascal Perri : Plusieurs mécanismes existent pour augmenter les revenus. En fonction du levier employé, le coût diffère. Anne Hidalgo veut doubler "au moins" le salaire des enseignants en France. Il y en un peu plus de 800.000. Doubler leur revenu représenterait un surcoût d’environ 35 milliards d’euros dans l’année, hors cotisations employeurs. Le constat de départ est juste : les enseignants allemands sont beaucoup mieux payés que les Français. Ils ont toutefois un temps de travail bien supérieur, ce que la maire de Paris ne précise pas.

Comment expliquer les difficultés à chiffrer ce genre de réforme ?

Parfois, dans de telles appréciations économiques, on peut viser large. Les estimations se fondent sur des hypothèses différentes, dont certains éléments ne sont pas connus. Par exemple, le coût complet d'une augmentation substantielle du Smic est difficile à prévoir. Certains travailleurs payés au Smic sont à temps plein, d’autres à temps partiel. Par ailleurs, et c'est plus difficile à évaluer, une augmentation du salaire minimum dans une proportion spectaculaire entraînerait de facto la hausse de tous les salaires qui se trouvent actuellement juste au-dessus de celui-ci.

Pour ce qui est de la proposition d’Anne Hidalgo, le calcul aboutissant à un surcoût de 35 milliards d'euros est relativement simple. Néanmoins, la formulation de la proposition de la candidate, et notamment le "au moins", est tout sauf économique et sérieuse. Elle est floue, n’a aucune valeur scientifique et accentue les difficultés pour évaluer le coût réel de cette mesure.