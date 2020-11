Une aide "exceptionnelle" annoncée pour 300.000 travailleurs précaires

Dans son allocution du 24 novembre, Emmanuel Macron promettait une "réponse exceptionnelle" à la crise économique pour "les saisonniers, les extras qui n’ont plus d’engagement depuis des mois, les précaires qui travaillaient les années précédentes mais ne retrouvent plus d’emploi". La ministre du Travail a commencé à esquisser les modalités de ce soutien, qui devrait concerner environ 300.000 personnes, dans une interview pour Les Échos à paraître ce jeudi.

Concernant le plan "1 jeune, 1 solution", présenté en juillet et évoqué lors de l’allocution présidentielle, la ministre affirme qu’il "se déploie très bien". Et de citer notamment 128.000 intentions de recours à la prime, jusqu’à 4000 euros, pour l’embauche d’un jeune. La ministre reconnaît toutefois l’existence de "trous dans la raquette". "On veut en particulier s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture dans les parcours parce qu'un jeune n'est plus éligible à une aide financière", assure-t-elle.