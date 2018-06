Emmanuel Macron lance la privatisation d'entreprises à capitaux publics

D'autres présidents, que ce soit de droite ou de gauche, l'ont fait avant lui. Emmanuel Macron va, lui aussi, privatiser des entreprises partiellement détenues par l'État. En effet, le gouvernement a finalement décidé la cession de ses participations dans la Française des Jeux et les Aéroports de Paris en 2019. L'exécutif a longuement hésité puisque ce sont deux dossiers sensibles. Mais combien cette initiative va-t-elle rapporter à l'État ?



