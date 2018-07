Emploi : l'inquiétante hausse de la précarité

Selon Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de 6 700 personnes au second trimestre. Depuis un an, leur effectif a baissé de 46 000 tandis que celui des catégories B et C, soit ceux qui ont des emplois précaires, a progressé de 123 000. Comment interpréter ces chiffres ? Quid des mesures prises par le gouvernement ?



