Emploi : la reprise se confirme dans tous les secteurs

Environ 200 000 chômeurs ont retrouvé un travail ces trois derniers mois, une baisse massive sans précédent depuis la grande crise de 2008. Le retour de la croissance dans le pays a largement contribué à cette embellie. Depuis des années, le taux de chômage à 8,9% de la population active semblait, en effet, hors d'atteinte. La reprise se fait sentir dans tous les secteurs et les ouvriers qualifiés, les cadres ainsi que les ingénieurs sont particulièrement recherchés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.