En 2020, cinq millions de salariés ont bénéficié de la prime Macron

Le président de la République Emmanuel Macron l’avait mis en place fin 2018 après la crise des Gilets jaunes. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa), plus connues sous le nom de prime Macron, a été versée à des millions de Français depuis son instauration. Cette année, elle a même battu un record. Elle a en effet été versée à près de cinq millions de salariés français, contre 4,8 millions l'année dernière, pour un montant total de 2,3 milliards d’euros entre janvier et septembre.

"On a voulu remercier l’ensemble de nos collaborateurs, sur une prime moyenne de 400 euros. C’est vrai que tout le monde avait répondu présent et on voulait les remercier à la hauteur de leur dévouement", explique le dirigeant de la société, Fabien Chevrollier, au micro de TF1.

Ce bonus, que les employeurs peuvent décider de distribuer ou non à leurs salariés pour favoriser leur pouvoir d’achat, ne doit pas excéder les 2000 euros et est réservée aux employés dont le salaire est inférieur à trois fois le SMIC. Au sein de l’entreprise Econet Propreté, à Sainte-Luce-sur-Loire, en Loire-Atlantique, les salariés n’ont jamais cessé de travailler depuis le début de l’épidémie de Covid-19 et leur patron a tenu à leur verser la prime Macron cet été.

Si l’entreprise de nettoyage la versait pour la première fois cette année, ce n’est pas le cas de la société de matériel de pêche Amiaud, à Saint-Martin-des-Noyers, en Vendée, qui la verse pour la seconde année consécutive. "C’est du gagnant-gagnant. L’entreprise fait des bénéfices mais les collaborateurs aussi, par leur travail, leur savoir-faire, et on les récompense. C’est la cerise sur le gâteau, quelque chose en plus pour eux, tout simplement", explique son gérant, Hervé Amiaud.

Ce dernier a même décidé d’augmenter le montant de cette prime défiscalisée, afin de motiver davantage ses salariés : "En 2019, c’était 390 euros par collaborateur, et on est passé à 1000 euros. C’est une fierté parce que les gens travaillent en se disant : 'Si ça va de mieux en mieux, j’en profiterai aussi, cela me fera un surplus de salaire'." Cette année, les entreprises ont été plus généreuses qu’en 2019, la prime moyenne étant d’environ 450 euros.