Engie, ADP, FDJ : l'Élysée entame une vague de privatisation

Le texte lèvera les contraintes légales qui obligent actuellement l'État à détenir un taux minimal d'actions dans ces entreprises. Il s'agit de 50% pour ADP et du tiers des droits de vote chez Engie. Le texte de loi prévoit la création d'une autorité indépendante compétente sur les jeux de grattage et de tirage dont l'entreprise aura le monopole. Il s'agit de la plus importante vague de privatisations en France depuis dix ans.