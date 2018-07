Les enseignes doivent éteindre leurs lumières à partir de cette nuit

Redonner leur place aux étoiles et... alléger un peu la facture d’électricité : à partir de ce dimanche, les entreprises auront l’obligation d’éteindre les enseignes lumineuses et les vitrines la nuit, entre 1h et 6h du matin. Les lumières vont s'éteindre jusqu'au petit matin pour laisser apparaître les étoiles et il sera sans doute plus facile d'admirer les constellations dans les zones urbaines.





Il y a bien sûr un dessein et des effets bénéfiques peu négligeables à cette mesure qui avait été prise en 2012 mais qui entre définitivement en vigueur le 1er juillet 2018 : elle devrait en effet permettre d'économiser 200 millions d'euros par an et de réduire la pollution lumineuse comme la facture énergétique.





Le ministère de la Transition écologique et solidaire parle même d'économies d’énergie d’environ 800 gigawatts sur une année pour ce qui concerne les enseignes et plus de 200 gigawatts pour les publicités. Si tout le monde respectait cette mesure, 1000 gigawatts/heure seraient ainsi économisés. Soit l'équivalent de la consommation électrique de 370.000 ménages.