Énergie, services, alimentation... Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1% sur un an

Un indicateur économique encore à la hausse. Au mois de septembre, les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,1% sur un an, après 1,9% en août, selon une estimation provisoire publiée ce jeudi 30 septembre par l'Insee. La hausse des prix a été tirée par les services (+1,5%) et l'énergie (+14,4%), tandis que celle des produits manufacturés (+0,4%) et dans une moindre mesure de l'alimentation (+1%) et du tabac (+4,8%) a ralenti, a précisé l'Institut national des statistiques dans un communiqué.