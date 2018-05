Epargne : les Français sont-ils riches sans le savoir ?

Selon un rapport de la banque néerlandaise ING, le patrimoine moyen des Français hors immobilier s'élève à 178.200 euros, l'essentiel étant constitué d'assurances-vie et de dépôts. Par ailleurs, 5% des ménages possèdent 40% du patrimoine financier et les plus riches ont à leur disposition un patrimoine cinq fois supérieur à la moyenne. Notons également que si un Français sur cinq n'arrive pas à épargner, d'autres y arrivent, à raison de 260 euros mensuels par ménage. Comment expliquer ces chiffres ? Quid de l'immobilier ?



