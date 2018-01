Et si le prochain Bitcoin était français ?

Côté monnaie, il y a Paypite, que ses promoteurs décrivent comme la "première monnaie virtuelle francophone". Pour Vincent Jacques, son fondateur, le but est de doper l’économie et les échanges dans le monde francophone. "L’idée est venue d’un constat, explique-t-il, celui de la difficulté et des coûts des transferts internationaux. Une grande partie de la population francophone est aujourd’hui exclue des banques, l’ambition c’est de leur permettre d’avoir un portefeuille de monnaie virtuelle, de l’utiliser pour leurs achats au quotidien, et donc de faire le saut de l’argent liquide à la crypto-monnaie." On pourrait objecter que la même chose serait possible avec Bitcoin ou Ethereum, et que la limitation au monde francophone est un peu artificielle, mais après tout pourquoi pas, pour faire entrer le grand public dans l’ère de la crypto-monnaie, Paypite joue au moins la pédagogie.





La promotion de Paypite est assurée par une association du même nom, une association sans but lucratif, même si en grattant un peu, on comprend que l’entreprise n’est pas entièrement désintéressée. "L’équipe détient 20% des paypites, et l’ambition c’est de créer un écosystème pour que toutes sortes de services, des cartes bancaires, des bureaux de change, viennent graviter autour de Paypite", explique Vincent Jacques, qui détient pour sa part deux sociétés, l’une qui créera un portefeuille virtuel pour gérer ses paypites, l’autre qui sera une plateforme d’échange pour acheter et vendre sa monnaie virtuelle. "On voulait distribuer clairement les responsabilités, et ne pas faire de commerce au travers de l’association." Sage décision, le régulateur aurait probablement vu d’un mauvais oeil tel mélange des genres. Les paypites sont déjà en vente, à 15 centimes d’euro l’unité.