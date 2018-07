Etat et élus locaux, le bras de fer

Trois associations nationales représentatives d'élus locaux, soit des communes, des départements et des régions, tiendront une conférence de presse commune ce mardi à 9 heures. Emmanuel Macron propose aux plus grandes collectivités de passer un contrat financier avec l'Etat auquel 70% d'entre elles ont déjà signé, mais à contrecœur. Quels en sont les enjeux ? Quid des réactions des élus locaux ?



