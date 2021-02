Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, quitte son poste de directeur général

Jeff Bezos figure aujourd’hui, avec le patron de Tesla Elon Musk, parmi les candidats au titre d’homme le plus riche du monde. La libraire en ligne qu’il a fondée en 1994 est devenue l’un des géants du commerce sur Internet et a vu son activité encore se renforcer au cours de l’année écoulée – la pandémie de Covid-19 ayant fait exploser la demande en ligne et les besoins en services de cloud.

"Amazon n'a jamais été aussi inventive, c'est donc un moment idéal pour cette transition", a ainsi souligné Jeff Bezos dans le communiqué de résultats trimestriels du groupe , dont le bénéfice net a doublé au dernier trimestre de 2020 pour s’établir à 7,2 milliards de dollars. Le futur patron de l’entreprise, Andy Jassy, est lui-même à la tête de la branche cloud qu’il a fondée en 2003, Amazon Web Services. Moins connue, c’est aussi l’une des activités les plus profitables du groupe, leader du marché devant Microsoft et Google.

La passation à la tête de la plateforme, valorisée à plus de 1.600 milliards de dollars en Bourse, doit avoir lieu au troisième trimestre 2021. Jeff Bezos a annoncé vouloir se consacrer à ses fondations philanthropiques Day One Fund et Earth Fund, à la société aérospatiale Blue Origin, et au Washington Post, quotidien qu’il avait racheté en 2013.