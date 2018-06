"Euro-redevance", pollution au péage, taxe embouteillage : ce que prépare Parlement européens pour les automobilistes

Dans les tiroirs depuis 2017 et un rapport rédigé par l'eurodéputée française Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy (PS), la proposition est formulée dans le cadre de la révision de la directive Eurovignette. Ce texte, qui régit la redevance et de taxation des infrastructures routières en Europe, pourrait rapidement impacter le portefeuille des conducteurs : dès 2021 pour les poids lourds, et dès 2026 pour tous les utilisateurs de la route.





Le coût de cette mesure a déjà été chiffré : "Avec ce nouveau système de péage, un vieux camion à la norme Euro 2 paierait une redevance de 39,60 euros sur un trajet Paris-Strasbourg, alors qu’un poids lourd Euro 6 ne paierait que 14,40 € de plus", a détaillé l'eurodéputée au Parisien. Quant à l'automobiliste, celui-ci paiera 2,70 € de plus s’il roule en diesel Euro 6 (contre 4,05 € pour un diesel de vieille génération) et 50 centimes s’il possède un véhicule électrique. Les recettes permettraient de financer des travaux pour améliorer les routes, faire de la prévention ou financer d'autres moyens de transport comme le ferroviaire.