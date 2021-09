Evergrande : tout comprendre à cette crise immobilière en quatre questions

Créé en 1996, l’Evergrande Real Estate Group est le deuxième promoteur immobilier chinois. Présent dans plus de 280 villes, il affirme employer 200.000 personnes et générer indirectement 3,8 millions d’emplois. Le groupe n’est cependant pas seulement impliqué dans le secteur immobilier. Depuis une dizaine d’années, Evergrande s’est diversifié et a multiplié les acquisitions.

Le groupe possède ainsi un club de football, le Guangzhou FC (ex-Guangzhou Evergrande), entraîné par le champion du monde italien Fabio Cannavaro. Il est aussi présent sur le florissant marché de l'alimentaire et de l'eau minérale, avec sa marque Evergrande Spring. Il rêvait par ailleurs d'ouvrir des parcs de loisirs "plus grands" que son rival Disney tout en investissant dans le tourisme, internet et le numérique, les assurances et la santé.