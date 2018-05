Explosion du nombre d'escroqueries bancaires

Selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 1,2 million de ménages ont été victimes d'escroqueries bancaires en 2016, un nombre qui a plus que doublé en six ans. Le préjudice déclaré est souvent inférieur à 300 euros, mais atteint les 1 000 euros dans 13% des cas. Notons que la fraude aux moyens de paiement s'élève à 800 millions d'euros par an. Comment expliquer l'explosion du nombre de ces fraudes ? Quid du mode opératoire des escrocs ?



Ce jeudi 17 mai 2018, Claire Fournier, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle des escroqueries bancaires. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.