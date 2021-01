Quand des kiosques fermés se recyclent en marchands de légumes d'"ultra-proximité"

L'expérimentation est signée MediaKiosk, filiale de JCDecaux, qui opère près de 800 kiosques en France, dont tous les kiosques parisiens. Mais ici, à la place des rayonnages de périodiques, 76 casiers connectés - et réfrigérés en cas de besoin - contenant notamment des fruits et légumes de saison ou des paniers apéritif. Un libre-service ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 22h30... ou à l'heure du couvre-feu ces jours derniers.

Pour ce faire, MediaKiosk s'est allié à La Clayette, une toute jeune entreprise créée à l'été dernier, dont le fondateur Nicolas Drique... est aussi l'unique employé. C'est lui qui assure le réassort quotidien des produits du kiosque, avec "des produits qui viennent de fermes à moins de 200 kilomètres de Paris", dans une démarche volontiers militante. "La durabilité, il faut qu'elle soit globale, à la fois environnementale et humaine", explique à LCI le jeune entrepreneur. "Le fait d'avoir un casier connecté permet de s'affranchir de la commande en ligne, de voir le produit que l'on va pouvoir acheter instantanément, et ça règle le problème de la livraison du dernier kilomètre."

Pour autant, l'entreprise croit toujours dans l'avenir des kiosques. "On en a 300 rien qu'à Paris, et même si la presse papier baisse structurellement, on a constaté sur l'année écoulée une très forte attente, les gens avaient besoin d'information, et de choses à lire alors que les librairies étaient fermées."

Les kiosques restés ouverts pendant les deux confinements de 2020 auraient même constaté une hausse de chiffre d'affaires, "au moins ceux dont la fréquentation ne dépendait pas du tourisme ou de la fréquentation des bureaux." Une activité souvent devenue hybride : nombre de kiosquiers vendent des boissons, ou valident les bulletins du PMU ou de la Française des Jeux. "Un kiosquier qui ne vend que de la presse, il n'y en a plus beaucoup en France", reconnaît Marc Bollaert.