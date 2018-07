Fin d'Autolib' : Bolloré devrait réclamer 250 millions d'euros d'indemnisation

On le sait depuis le 21 juin dernier : Autolib’ à Paris ne sera plus mardi 31 juillet à 23h59. Depuis, le syndicat mixte Autolib’ Vélib’ - qui réunit 103 communes utilisatrices du service d’auto-partage électrique – et le groupe du milliardaire Vincent Bolloré se livrent une bataille acharnée autour des chiffres et du lourd déficit du système, estimé à environ 300 millions d’euros.





Ce dimanche, dans un entretien accordé au JDD, Marie Bolloré, directrice mobilité du groupe, estime que l’entreprise de son père devrait demander une indemnisation conséquente au syndicat mixte, de l’ordre de 250 millions d’euros. "Nous sommes en train de faire le calcul du montant que nous allons demander en septembre au syndicat mixte Autolib' Vélib', avec lequel nous étions sous contrat", affirme-t-elle dans le journal.