Fin de la taxe d'habitation : les villes qui comptent de nombreuses résidences secondaires gagnantes ?

Finalement, la taxe d'habitation ne disparaîtra pas pour tout le monde, et ça pourrait en arranger certains. Une source à l'Élysée a en effet indiqué ce mardi que les propriétaires de résidences secondaires continueront à payer la taxe d’habitation, supprimée pour les résidences principales d'ici à 2020.





Alors qu'un logement sur 10 est une résidence secondaire, celles-ci se concentrent dans quelques zones bien précises en France : sur les côtes et en montagne. Comme le montre cette carte de l'Insee, les communes comptant plus de 50% de résidences secondaires (coloriées en orange foncé) sont situées sur le littoral atlantique et méditerranéen, en Corse ainsi que sur les zones montagneuses : Alpes, Pyrénées et Massif central.