L'Assemblée autorise la privatisation de la Française des jeux

La Française des Jeux passe sous pavillon privé. L'Assemblée nationale a autorisé, jeudi 4 octobre, la privatisation de la FDJ dans le cadre du projet de loi Pacte. Cette cession - et d'autres, notamment le groupe aéroportuaire ADP - doit servir à alimenter un fonds de 10 milliards d'euros pour l'innovation de rupture, lancé en début d'année par le gouvernement.





En première lecture, les députés ont voté, par 48 voix contre 12, l'article du projet de loi qui permet le transfert au privé de la majorité du capital de la FDJ, actuellement détenu à 72% par l'Etat, celui-ci devant conserver "au minimum" 20% des parts, selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. La FDJ détient en France le monopole des jeux de tirage et de grattage. Le texte maintient ce monopole mais pour une durée limitée à 25 ans. Il pose aussi le principe d'une refonte de la régulation des jeux d'argent et de hasard par ordonnances, celle-ci devant précéder la privatisation. La FDJ, dont la privatisation n'est pas attendue avant 2019, a enregistré 15,1 milliards d’euros de mises en 2017. L'Etat empoche chaque année plus de trois milliards d'euros prélevés sur les mises des 26 millions de joueurs, une manne qui sera maintenue.