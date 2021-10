Nucléaire : ce qu'il faut savoir sur les "mini-centrales" qu'Emmanuel Macron souhaite construire

À six mois de la présidentielle, le nucléaire resurgit sur le devant de la scène. Ce mardi, à l'occasion de la présentation de son plan "France 2030", le chef de l'État a confirmé la création, en France, de micro-centrales nucléaires, des "Small Modular Reactor". "Nous devons faire émerger en France d’ici à 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets", a-t-il déclaré, en annonçant qu'une partie des 30 milliards d'euros d'investissement prévus par le plan France 2030, allait être alloué à la sûreté du nucléaire et à la réduction des déchets. Les centrales SMR, pour Small Modular Reactor sont des petits réacteurs modulaires, de taille et de puissance plus faibles que des réacteurs conventionnels.