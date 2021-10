Il sera bientôt possible de retirer du cash dans les bureaux de tabac

Il sera bientôt possible d'acheter ses tickets à gratter et de retirer une liasse de billets dans le même temps. "Dès le mois de novembre", indiquent dans un communiqué commun la Confédération des buralistes et Loomis, filiale du groupe suédois Securitas spécialisée dans le transport de fonds, certains bureaux de tabac vont accueillir des distributeurs de billets. Les 24.000 buralistes du territoire se verront ensuite proposer d'accueillir ce nouveau service, ont précisé Loomis et la Confédération.

"Le retrait d'espèces fait partie des services indispensables, que le réseau peut porter", estime Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, démontrant "l'utilité locale portée au quotidien" par un réseau au "maillage unique" et à la "très grande disponibilité" d'établissements ouverts "en moyenne 12 heures par jour, six jours sur sept".