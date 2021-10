Fusion Société Générale / Crédit du Nord : 3700 postes supprimés

3.700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025. C'est l'une des conséquences à venir du rapprochement entre la Société Générale et Crédit du Nord. Des regroupements d'agences et une fusion des réseaux sont à prévoir. "Ces suppressions de postes s'appuieront sur les départs naturels (estimés à 1.500 par an d’ici à 2025) et la priorité donnée aux reclassements et mobilités internes", a précisé la Société Générale dans un communiqué, mardi.