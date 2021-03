Galettes bretonnes : pourquoi leur blé noir est si souvent "made in China" ?

Pratiquement disparu du paysage breton, le blé noir retrouve une seconde jeunesse depuis quelques années. Ingrédient indispensable de la galette bretonne, il avait pratiquement disparu des champs dans l’Hexagone. Résultat, 80% du sarrasin que nous consommons aujourd'hui nous vient de l’étranger, principalement en provenance de Chine. Une aberration à entendre cette cliente d’un supermarché. "Ce n’est pas la peine de faire parcourir des kilomètres au blé noir alors qu’on peut en cultiver tant qu’on veut en Bretagne", s'étonne-t-elle. Il y a pourtant une raison à cela.

Alors que les Bretons et les touristes en consomment 11.000 tonnes chaque année, la production, elle, n'atteint pas 4.000 tonnes. Pas d’autre choix donc que de recourir à une matière première étrangère. Malgré tout, certains minotiers se convertissent à une production 100% locale, porté par la vague du sans gluten et du bio. "Le blé noir breton a une couleur grise et il donne une farine qui a plus de goût", explique Jean-François Jaffrès, gérant de la minoterie Francès, à Bohars et Plonéour-Lanvern (Finistère). Pourtant, cette graine n'a pas toujours poussé dans les champs bretons.