Google veut former au numérique 100.000 Français par an

L'Elysée nous avait promis plusieurs annonces de "projets d’investissement et de développement significatifs en France" suite au sommet "Choose France" - "Choisissez la France" en français – un événement qui a rassemblé ce 22 janvier près de 140 dirigeants de multinationales souhaitant investir dans l'Hexagone. C'est chose faite. Après une première annonce forte dans le secteur automobile - 800 emplois créés par Toyota d'ici 2020, c'est au tour du numérique de bénéficier d'un coup de pouce. Google veut parier sur la France et ses talents et accélérer la transformation numérique du pays.