Grand Loto de Noël : le gros lot n’est-il pas surtout pour la FDJ ?

"100% des gagnants ont tenté leur chance", disait le slogan, omettant opportunément de préciser que 100% des perdants aussi. De toute façon, plusieurs millions de joueurs iront cocher une grille à l’occasion du Grand Loto de Noël, dont le premier tirage sera effectué le 22 décembre. Et pour cause : non seulement la cagnotte atteint le montant historique de 20 millions d’euros (deux fois plus qu’habituellement), mais la Française des Jeux (FDJ) assure que la somme sera, quoi qu’il arrive, entièrement reversée aux joueurs. C’est-à-dire que si aucun joueur ne décroche les 5 numéros et le numéro chance, "la somme est reversée aux joueurs de rangs inférieurs", indique la FDJ. Mais qu’est-ce que cette dernière a à gagner dans pareille affaire ?