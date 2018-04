Grèves : les professionnels du tourisme constatent de lourdes répercussions sur le secteur

Ce qui inquiète particulièrement les professionnels du tourisme ? Le risque d’un prolongement du mouvement social cet été : le conflit s’enlise et les cheminots, qui ont prévu des épisodes de grève jusqu’en juin, pourraient les poursuivre en juillet et août. "Paris s'en sort mais la province souffre, et plus particulièrement la façade atlantique qui enregistre une baisse d'activité de l'ordre de 25%" sur un an, observe Didier Chenet, président du groupement patronal de l'hôtellerie-restauration GNI. Pour le mois de juin, les réservations "sont déjà en retrait par rapport à la même date l'an dernier, jusqu'à -15% pour certains, en province et à Paris", poursuit-il.

Laurent Duc, président de la branche hôtellerie de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), évoque pour sa part une "perte d'activité (qui) atteint 10% à 20% selon les régions" et s'inquiète d'un "statu quo dans les réservations" pour mai et juin.