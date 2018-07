Guerre commerciale : une facture à un milliard de dollars

Les nouvelles taxes douanières sur l'aluminium et l'acier sont entrées en vigueur début juin. C'est en y tenant compte que le constructeur automobile américain a fait ses calculs et a pu évaluer à un milliard de dollars la facture de la guerre commerciale pour la seule année 2018. Notons que ces deux matériaux représentent la moitié des composants d'une voiture. Comment General Motors compte-t-il donc maintenir ses marges au niveau des prix ? Quid des autres entreprises concernées par les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium ?



