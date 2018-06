Guerre des taxes : à partir du 22 juin, le prix de ces produits américains risque d'augmenter

Preuve que cette liste d'articles établie par la Commission a été savamment préparée, elle cible des produits emblématiques. Mais aussi des Etats américains, souvent agricoles, ayant voté pour Donald Trump en 2016. Il s'agit de produits fabriqués sur le territoire américain et non pas vendus par les marques américaines - qui sont, eux, susceptibles d'être fabriqués partout dans le monde. Ces produits sont listés selon une nomenclature douanière très précise, qui ne donne aucun nom de marque ou d'entreprise, même si le président de la Commission Jean-Claude Juncker a lui-même cité début mars Harley-Davidson et Levi's.





Concernant l'agriculture et l'alimentation par exemple, on retrouve ainsi les haricots, le maïs et le riz (transformés ou non), les airelles, le jus d'orange, le beurre de cacahuètes, le bourbon, les cigares, les cigarettes, le tabac pour pipes, à rouler, à chiquer ou à priser. Pour le textile : des T-shirts et maillots de corps en coton, laine ou matière synthétique, des pantalons "denims" (c'est-à-dire les jeans) ou en coton, des shorts, le linge de lit en coton et certaines chaussures en cuir. Font également partie des produits concernés : le rouge à lèvres, le maquillage pour les yeux, le vernis à ongles et le fond de teint. Enfin, concernant les véhicules, les motos d'une cylindrée supérieure à 500 cm3, les bateaux à voile, de plaisance ou de sport, avec ou sans moteur, les bateaux à rames et les canoës font partie des cibles de l'UE.