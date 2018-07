Hausse de la CSG : Une majorité de retraités perdants ?

Le rapporteur général du Budget à l'Assemblée nationale, Joël Giraud, a mis en cause les arbitrages fiscaux du gouvernement. D'après ses calculs, une majorité de retraités ne verront pas leur hausse de CSG compensée par la disparition progressive de la taxe d'habitation, d'ici à 2020. Alors, comment expliquer ce décalage entre la promesse du gouvernement et la réalité autour de ses politiques fiscales ?



