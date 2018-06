Injures, menaces, agressions : les violences en forte hausse contre les... banquiers

Les chiffres sont inquiétants. L'enquête annuelle de l'Association française des banques (AFB) fait état d'une augmentation de 15% des incivilités (menaces, injures, agressions physiques...) envers les salariés de banques. Ainsi, l'AFB a décompté un total de 6.130 incidents en 2017.





Dans le détail, on décompte 2.276 cas d'injures et insultes, 1.782 cas de menaces, 1713 cas d'"agressions comportementales" - harcèlement, chantage... - 261 cas d'agressions physiques légères et 26 cas graves, révèle le journal Les Echos.