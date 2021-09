Hausse des prix de l'énergie : comment le tarif du gaz est-il déterminé ?

Une flambée de plus en plus importante. Depuis plusieurs mois, le tarif réglementé du gaz est en forte haute. Ce vendredi 1er octobre, il augmentera à nouveau : +12,6% TTC, après avoir bondi de près de 10% en juillet, 5,3% en août et 8,7% en septembre. En cause notamment, l'explosion des prix sur le marché. La reprise économique de l'ensemble des pays de la planète entraîne une augmentation de la demande, sans que l'offre ne puisse suivre. Pourtant, la matière première ne représente que 41% du tarif final.