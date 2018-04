Il y a en 192 ! La France est championne du monde des petites taxes

On trouve en France 192 taxes qui rapportent chacune moins de 150 millions d'euros. A l'échelle de l'Etat, ce montant est insuffisant, ce qui le pousse à faire la chasse aux petites taxes. Le problème est qu'elles coûtent très cher, car il faut payer les nombreux fonctionnaires qui les collectent. Bref aperçu des multiples taxes, aux noms aussi farfelus les unes que les autres...



