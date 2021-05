Impôts : une commune sur trois envisage d'augmenter la taxe foncière en 2021

Pour justifier cette hausse, les élus mettent en avant la baisse des recettes provoquée par la crise du Covid-19. Selon Philippe Laurent, secrétaire général de l'AMF, ces pertes subies par les communes lors du premier confinement n'ont "pas été complètement compensées par l'État", a-t-il regretté lors de la présentation à la presse des résultats de l'enquête menée avec la Banque des territoires. D'autant que "les communes et leurs groupements ont engagé des dépenses pour protéger la santé des citoyens et soutenir les habitants, associations et entreprises mises à l'arrêt" tout au long de cette crise, indique l'AMF.

Dans le même temps, les communes veulent continuer d'investir. Selon les résultats de l'étude publiée par l'AMF, 92% des villes de plus de 20.000 habitants et 88% de celles de moins de 20.000 habitants ont maintenu ou revu à la hausse leurs prévisions d'investissements en 2021. "La majorité des collectivités interrogées font part de leur volonté de poursuivre leur soutien à la reprise et de maintenir leurs prévisions d'investissement", souligne l'étude réalisée auprès de 1869 communes et intercommunalités.