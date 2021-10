Indemnité de 100 euros pour 38 millions de Français : "Ce n'est pas un chèque en bois"

"Une indemnité classe moyenne" : c'est ainsi que Jean Castex a qualifié jeudi soir sur TF1 le geste du gouvernement pour répondre aux inquiétudes sur la flambée des carburants et le pouvoir d'achat : 100 euros, versés à 38 millions de Français entre décembre et février. "Une sorte de crédit à la consommation", comme nous l'explique Pascal Perri, spécialiste de l'économie sur LCI.

Cette indemnité est-elle un levier pertinent pour lutter conte l'inflation ?

Oui, cela peut être une réponse de court terme acceptable. Mais ce type de problématique est amené à durer : l'inflation - que ce soit sur l'énergie ou les matières premières alimentaires - est liée à des facteurs structurels. Il est vraisemblable qu'on s'engage dans une période d'augmentation des prix durables.

Pour autant, il faut aussi penser à changer le modèle. On ne peut pas multiplier les sparadraps. Il faut traiter la maladie de fond, notamment en mettant en place un modèle plus productif, et en révisant les règles du travail en France, avec une augmentation du temps de travail afin de libérer la création de valeurs et les hausses de salaires. L'idée selon laquelle en partageant le gâteau on donnerait du travail à tout le monde a longtemps prévalu. Cela nous a conduits dans le mur et une stagnation des revenus.