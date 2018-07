INFO LCI - Autolib' : les 5 dernières semaines de service coûteront jusqu'à 1,9 million d'euros à Paris et sa banlieue

Ce montant "a été établi sur la base de négociations entre le Groupe Bolloré et le Syndicat", indique le SAVM, qui ajoute qu'il "étudiera chaque facture présentée par le groupe Bolloré et se laissera le droit de les contester le cas échéant". Sollicitée par LCI pour expliquer comment a été calculée cette somme, la présidente du SAVM - et maire PS du 12e arrondissement -, Catherine Baratti-Elbaz, n'a pas pu répondre "pour des raisons d’agenda". Impossible pour l'heure d'en savoir plus sur le calcul de ces 1,9 million d'euros.