INFO LCI - Des salariés en colère envisagent des actions le long du parcours du Tour de France

Selon nos informations, des salariés en colère envisageraient des opérations coup de poing pour perturber le déroulement du Tour de France. "Dans le pays, ce n’est plus seulement de la colère mais de la haine qu’on observe ", confie un dirigeant syndical à LCI. "Notre rôle c’est de canaliser et d’être les porte-paroles de cette révolte et d’éviter des actions désespérées mais beaucoup de salariés et de cheminots ont le sentiment d’avoir été méprisés et humiliés", poursuit ce dirigeant qui participait mercredi 11 juillet à la réunion des 5 syndicats de salariés et 3 syndicats patronaux pour préparer leur rendez vous à l’Elysée avec Emmanuel Macron le mardi 17 juillet.