Intermittents, saisonniers, travailleurs précaires : l'exécutif annonce une aide exceptionnelle

Si les mesures d'aides à destination des entreprises ont été largement étendues , si le chômage partiel concerne encore des millions de bénéficiaires, le dispositif laissait de côté certaines victimes indirectes de la crise sanitaire et des deux confinements, ceux qu'emploient souvent certains des secteurs à l'économie la plus durablement plombée, particulièrement ces entreprises contraintes à baisser le rideau depuis le premier confinement. C'est ce trou à la raquette que le dispositif détaillé aujourd'hui vient réparer.

Neuf cent euros de revenu minimum garanti, pour quatre mois, de ce mois de novembre jusqu'à février 2021. Voici la nouvelle mesure d'aide que Jean Castex est venu dévoiler, au milieu de ses autres annonces sur la sortie progressive du confinement, précisant les contours de la "réponse exceptionnelle" que promettait mardi Emmanuel Macron, à destination des "(...) saisonniers, les extras qui n'ont plus d'engagement depuis des mois, les précaires qui travaillaient les années précédentes mais ne retrouvent plus d'emplois."

Dans le détail, l'aide sera délivrée sous conditions. Comme l'a précisé la ministre du Travail Elisabeth Borne, elle concernera ceux qui pourront justifier avoir travaillé "plus de 60% du temps en 2019" et "qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits" au chômage. Parmi les populations concernées, elle cite certains travailleurs "particulièrement affectés par la crise" comme les saisonniers, ou "certains Français qui, avant la crise, travaillaient beaucoup en enchaînant contrats courts et périodes de chômage" comme les intérimaires, les extras de la restauration, et les "permittents" de l'événementiel, très touchés par l'annulation des salons professionnels.