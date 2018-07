"Inversion de la courbe du chômage" : les mesures du quinquennat Hollande auraient créé 300.000 emplois selon l'Insee

L'Insee estime à 300.000 le nombre d'emplois supplémentaires liés aux "mesures économiques destinées sous le précédent quinquennat à 'inverser la courbe du chômage'". Cette fameuse "courbe du chômage", que François Hollande avait présenté comme un mètre-étalon de son mandat, ne s'est finalement inversée qu'en 2017. Et l'Institut national de la statistique y voit donc en partie l'effet - tardif - du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), du "pacte de responsabilité et de solidarité" ou de la prime à l’embauche.





Faut-il pour autant en conclure que François Hollande a réussi son pari ? Là, c'est beaucoup plus discutable, car ce chiffre de 300.000 emplois est très inférieur aux objectifs de l'ex-président. Le CICE, lancé en 2013 et censé créer 500.000 emplois en 5 ans, n'a "créé ou sauvegardé" qu'à peine 100.000 emplois, selon France Stratégie, un institut public d'analyse économique. Quant au "pacte de responsabilité et de solidarité", il devait créer à lui seul 200.000 emplois entre 2014 et 2017, rappelle Libération. Ces deux mesures ont pourtant représenté 40 milliards d'euros de cotisations patronales par an en moins.